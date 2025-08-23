Παναιτωλικός και Ατρόμητος κάνουν πρεμιέρα στη φετινή Super League. Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Λουίς
Κόκκινες κάρτες: –
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Κόζιτς, Ράντος, Λουίς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε.
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο, Οζέγκοβιτς.