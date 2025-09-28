Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό. Οι «πράσινοι» αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ: 18′ πεν. Αγκίρε

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Αγκίρε.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

