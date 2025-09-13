Ο Παναιτωλικός και ο Βόλος κοντράρονται στο Αγρίνιο. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 13′ Τζόκα (Βόλος), 17′ Χάμουλιτς (Βόλος), 30′ Μίχαλακ (Παναιτωλικός)
Κίτρινες κάρτες: Αγαπάκης, Εστέμπαν, Αγκίρε, Τσάβες – Κόμπα, Κάργας
Κόκκινες κάρτες: –
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης, Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42′ Εμπολόλο), Κόγιτς, Λουίς, Μανρίκε, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς.