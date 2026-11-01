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Αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League, από το ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πατήσει κορυφή σε περίπτωση που νικήσει την πρωταθλήτρια Ένωση, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, λόγω της αναβολής που πήρε με τον Ατρόμητο, εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στην League Phase του UEFA Champions League.

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