Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης κοντράρονται στο ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες ψάχνουν το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο νοκ άουτ μεταξύ τους προημιτελικό.

Μόλις στο 5’ ο Παναθηναϊκός έγινε απειλητικός με τον Ανδρέα Τετέι. Ο φορ των «πράσινων» πήρε τη μπάλα με την πλάτη και εκτέλεσε, κερδίζοντας κόρνερ. Ο ίδιος τρία λεπτά μετά κέρδισε κίτρινη κάρτα από τον Άλβαρο.

Η απάντηση για τον Άρη ήρθε στο 10’. Αρχικά ο Μόντσου Ο Μόντσου από το ύψος του πέναλτι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λαφόν, ενώ στη συνέχεια σημάδεψε άουτ. Ο Ανδρέας Τεττέη έγινε απειλητικός και στο 12’. Από την πάσα του Μπακασέτα έφυγε στον χώρο και γύρισε την μπάλα προς την εστία, με τον Μπόκο να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση.

Τελικά το σκορ άνοιξε ο Τάσος Μπακασέτας. Στο 16ο λεπτό ο αρχηγός των «πράσινων» πρόλαβε την μπάλα έξω από την περιοχή του Άρη και με δυνατό σουτ ανάμεσα από τους παίκτες των «κίτρινων» βρήκε δίχτυα και σημείωσε το 1-0.

Παναθηναϊκός – Άρης 1-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ: 16′ Μπακασέτας

Κίτρινες κάρτες: Άλβαρο

Κόκκινες κάρτες: –

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Παντελίδης, Μπόκος, Τεττέη, Σβιντέρσκι.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.