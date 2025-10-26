Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι «πράσινοι» ψάχνουν τη νίκη στο ματς για την 8η αγωνιστική της Super League, στο οποίο κάνει πρεμιέρα ο Ράφα Μπενίτεθ.

Παναθηναϊκός – Αστέρας 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Αστέρας (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Κετού, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Αστέρας #Παναθηναϊκός