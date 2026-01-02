Τον Γιώργο Κάτρη θα έχει στο εξής στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για δύο χρόνια στην ομάδα της Βοιωτίας, όμως ο Λεβαδειακός αποφάσισε να διακόψει τον δανεισμό του.

Έτσι, ο νεαρός άσος, που είναι «παιδί» των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, θα επιστρέψει στο Κορωπί.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 20 συμμετοχές με 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος είχε παίξει μόλις σε 4 ματς πρωταθλήματος και 5 για το Κύπελλο.

Στο αγωνιστικό σκέλος οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (2/1) στο «Γ. Καλαφάτης» την πρώτη προπόνησή τους για το 2026. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος που πηγαίνει ήδη πολύ καλύτερα μετά το οστικό οίδημα που υπέστη στις 9 Νοεμβρίου. Ατομικό έκανε ο Κοντούρης, που ξεπερνάει τη θλάση που είχε στις αρχές Δεκεμβρίου στον Παναιτωλικό ενώ θεραπεία και ατομικό ακολούθησε ο Πάντοβιτς.