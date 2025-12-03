Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Το ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα, Μαϊντάνα, Ντίας, Αμανί, Ζέρσον, Πατήρας, Τζίμας, Χριστόπουλος.