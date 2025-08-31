Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι «πράσινοι» κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και θέλουν τη νίκη στο ματς για την 2η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λαφόντ, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Κωστή, Λαγιούς, Παλάσιος, Όζμπολτ.

