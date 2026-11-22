Δυνατή «δοκιμασία» στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος για Παναθηναϊκό και ΟΦΗ! Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ (22/11, 17:30) στην αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα της 11ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το Τριφύλλι επιδιώκει να συνδυάσει αυτή τη φορά την επιστροφή του στην δράση με ένα θετικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί μετά τη «διακοπή» του Οκτωβρίου, όταν είχε ηττηθεί με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μοναδικό αρνητικό του αποτέλεσμα έως τώρα στη σεζόν. Ζητούμενο για τους Πράσινους να συνεχίσουν με το πόδι πατημένο στο γκάζι, δίνοντας συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα και διατηρώντας την «μοναξιά» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr