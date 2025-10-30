Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρό του τον μέσο του Παναιτωλικού, Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν φέτος με τη φανέλα της αγρινιώτικης ομάδας, όντας βασικότατο στέλεχος και της Εθνικής Ελπίδων.

Οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις τους τόσο με τον Παναιτωλικό, όσο και με την πλευρά του παίκτη, θέλοντας να κλείσουν άλλη μία μεταγραφή μετά την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη.

Οι επαφές είναι σε πολύ καλό επίπεδο, το θέμα προχωράει πάνω σε σταθερή βάση για τον Παναθηναϊκό και αυτή την στιγμή δείχνει να έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για να κάνει δικό του τον 20χρονο μέσο.