Τα παιχνίδια που οδήγησαν την ομάδα της Κρήτης στον ιστορικό θρίαμβο.

Μόνο χαμόγελα μπορεί να προκάλεσε στους ανθρώπους του ΟΦΗ ο ορισμός του Τάσου Παπαπέτρου στον τελικό του Super Cup. Ο διεθνής ρέφερι διαιτήτευσε όλα τα σημαντικά παιχνίδια της ομάδας από την Κρήτη στην περσινή εντυπωσιακή πορεία της στο κύπελλο. Όταν έφτασε στον τελικό και αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, πάλι ο Παπαπέτρου έτυχε να πάρει την πιο σημαντική απόφαση που έκρινε στην αναμέτρηση!

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