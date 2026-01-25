Ανακοίνωση, με τίτλο «τα ψέματα τελείωσαν!» εξέδωσε η ΠΑΕ Παναιτωλικός, μετά την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

«Όσα συνέβησαν σήμερα αποκαλύπτουν περίτρανα και το μέγεθος της ευθύνης του κ. Λανουά… Πλέον αποδείχτηκε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις επιλογές και τις πράξεις του. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν,» αναφέρει η ομάδα του Αγρινίου.

Η σχετική ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Διαιτητική ομάδα που ετσιθελικά διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα με τον ΟΦΗ αντιμετώπισε απόψε ο Παναιτωλικός. Απορούμε πως είναι δυνατόν να λειτουργούν τόσο απροκάλυπτα άνθρωποι που υποτίθεται καλούνται να απονείμουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Όσα συνέβησαν σήμερα αποκαλύπτουν περίτρανα και το μέγεθος της ευθύνης του κ. Λανουά. Τις προηγούμενες φορές -και είναι αρκετές- που διαμαρτυρηθήκαμε θεσμικά (δίχως τυμπανοκρουσίες και κραυγές που στοχεύουν στον εντυπωσιασμό) βρήκε δικαιολογίες (κάνοντας λάστιχο τον κανονισμό) για τα λάθη που καταγράφηκαν σε βάρος της ομάδας μας. Με όσα είδε απόψε (αν είδε) τι δικαιολογία θα χρησιμοποιήσει τώρα; Εργάζεται ως πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την ισονομία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των αγώνων και γενικότερα του πρωταθλήματος; Ή ανέχεται (αν δεν υποθάλπει) πρόσωπα και καταστάσεις που διαμορφώνουν αποτελέσματα;

Πλέον αποδείχτηκε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις επιλογές και τις πράξεις του. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας όπως τον κάνουμε τόσα χρόνια. Μακριά από τα παρασκήνια, δίχως λυκοφιλίες και πάρε – δώσε με κανέναν. Έντιμα και καθαρά. Όποιος επιθυμεί πραγματικά ας μείνει σ’ αυτή την όχθη και να πολεμήσει μαζί μας. Οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρουν».