Ο Γιάννης Αναστασίου έκανε δηλώσεις μετά την ήττα του Παναιτωλικού με 2-0 από τον Ολυμπιακό, δηλώνοντας ότι η ομάδα του άξιζε κάτι καλύτερο από το παιχνίδι.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού τόνισε ότι η εικόνα του παιχνιδιού αδικεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του που δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Στη συνέχεια, στάθηκε στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας, σημειώνοντας πως ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει η ομάδα του με τον Εράσκοβιτς, το πέτυχε ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο.

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