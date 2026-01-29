Επίσημη έγινε από το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) η επιστροφή Φάρλεϊ Ρόσα στον Παναιτωλικό.

Η ΠΑΕ του Αγρινίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Επιστρέφει στον Παναιτωλικό ο Φάρλεϊ Ρόσα, στον οποίο έχει καταγράψει ήδη δύο επιτυχημένες θητείες. Από το καλοκαίρι του 2016 για δύο σεζόν και το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Με τον Τίτορμο έχει 74 συμμετοχές, 14 γκολ και 15 ασίστ. Τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε με την GD GZ-Power στην Κίνα (31 συμμετοχές, με 15 γκολ και 5 ασίστ). Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που έγινε πριν λίγες ημέρες 32 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»