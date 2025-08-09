Επίσημη πρόταση προς τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα κατέθεσε η πορτογαλική Ρίο Άβε, ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και φαίνεται πως δρομολογούνται οι εξελίξεις για να συνεχίσει ο 24χρονος πολυσύνθετος μεσοαμυντικός την καριέρα του στην πορτογαλική Primeira Liga.

Ο Λιάβας έχει 151 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναιτωλικού και βλέπει με πολύ θετικό μάτι την προοπτική της μετακόμισής του στην πορτογαλική ομάδα, η οποία έχει πλέον στο «τιμόνι» της τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και στο ρόστερ της τους Αθανασίου, Βρουσάι, Ντόη, Μπακούλα, Παπακανέλλο και Σίνα οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λιάβας #Παναιτωλικός #Ρίο Άβε