Επίσημη πρόταση προς τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα κατέθεσε η πορτογαλική Ρίο Άβε, ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και φαίνεται πως δρομολογούνται οι εξελίξεις για να συνεχίσει ο 24χρονος πολυσύνθετος μεσοαμυντικός την καριέρα του στην πορτογαλική Primeira Liga.

Ο Λιάβας έχει 151 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναιτωλικού και βλέπει με πολύ θετικό μάτι την προοπτική της μετακόμισής του στην πορτογαλική ομάδα, η οποία έχει πλέον στο «τιμόνι» της τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και στο ρόστερ της τους Αθανασίου, Βρουσάι, Ντόη, Μπακούλα, Παπακανέλλο και Σίνα οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό.