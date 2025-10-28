Ο Παναιτωλικός «καιγόταν» για την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς προερχόταν από δύο ήττες. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου τα κατάφερε και με το εμφατικό 4-1 επί της Ελλάς Σύρου διατήρησε τις ελπίδες του για να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το ίδιο ισχύει και για το συγκρότημα της Super League 2, που παρατάχθηκε στον αγώνα έχοντας ήδη μία νίκη στο … σακούλι της, την προηγούμενη αγωνιστική επί του Αιγάλεω.

«Κεφάτες» μπήκαν στο παιχνίδι οι δύο ομάδες και πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 15λεπτου είχαν μπει ήδη τρία γκολ. Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 3′ με δυνατό σουτ του Τσούρα, αλλά οι νησιώτες «απάντησαν» άμεσα με το πέναλτι του Γιάκου στο 6ο λεπτό.

Το 1-1 έμεινε για 7 λεπτά, καθώς στο 13′ οι γηπεδούχοι με το υπέροχο τελείωμα του Ματσάν πήραν ξανά το προβάδισμα. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου 45λεπτου, με τους Αγρινιώτες να «κλειδώνουν» το ματς στο 61ο λεπτό με τον Αγκίρε και να δίνουν πρόωρο τέλος στα όποια όνειρα των φιλοξενούμενων για την ισοφάριση.

Το «κερασάκι στην τούρτα» με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έβαλε στο 86′ ο Αγκίρε με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπουχαλάκη. Νωρίτερα, οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Πρώτος ο Παναιτωλικός με τον Μανρίκε στο 64΄, ενώ οι νησιώτες «απάντησαν» στο 78′ με τον Νάτσο.

Κίτρινες: Αγαπάκης, Στάγιτς, Λούις, Ενκολολό – Γώγος

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς (46′ Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31′ Μανρίκε), Νικολάου (41′ Λουίς), Μπελεβώνης, Ματσάν, Τσούρα (46′ Ενκολολό), Σμυρλής, Αγκίρε.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46′ Προβυδάκης), Γώγος, Χνάρης, Τσιαντούλας, Τριμμάτης (46′ Νάτσος), Μπάμπης, Γιάκος, Γκέζος (75′ Βερνάρδος), Μουντρίχας, Ντέβιντ (46′ Κόλα).