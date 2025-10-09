Ο πολύπειρος προπονητής, Γιάννης Πετράκης αποχαιρέτησε σήμερα με δάκρυα στα μάτια τους παίκτες του Παναιτωλικού.

Ο 66χρονος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα του Αγρινίου πριν δύο χρόνια και, εκτός από τη σπουδαία δουλειά του στον σύλλογο, έκανε μόνο φίλους στην πόλη.

Μετά τη βαριά ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό η διοίκηση της ομάδας έκρινε επιβεβλημένη την αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία κι έτσι έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία της με τον Κρητικό προπονητή.

Ο Γιάννης Πετράκης σήμερα μετέβη στο προπονητικό κέντρο των «κυανοκίτρινων» για να αποχαιρετήσει τους πρώην, πλέον, παίκτες του, με τον αντικαταστάτη του, Γιάννη Αναστασίου να υποδέχεται τον πολύπειρο τεχνικό.

Με δάκρυα στα μάτια ο κ. Πετράκης μίλησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, εκφράζοντας την πίστη του σ’ αυτούς.

Εκ μέρους των παικτών ο Σεμπάστιαν Μλάντεν τον ευχαρίστησε για όλα όσα έκανε για την ομάδα και τους ίδιους.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής στο πρόσωπο του έμπειρου τεχνικού, όσο και σε αυτά των ποδοσφαιριστών του Παναιτωλικού.

