Με τους φίλους του στην κερκίδα θα αγωνιστεί για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου αντιμετωπίζει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 18:00 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League και στη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε να διατεθεί θύρα για τις ανάγκες των φίλων των Αγρινιωτών.

Οι οπαδοί του Παναιτωλικού θα φιλοξενηθούν στην Θύρα 31, ενώ το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 20 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ Βόλος.