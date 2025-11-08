Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Αγρίνιο το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την ΑΕΛ Novibet, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Oι δύο ομάδες είναι χαμηλά στη βαθμολογία (οι γηπεδούχοι έχουν οκτώ πόντους και έναν λιγότερο οι «βυσσινί») και όπως είναι φυσικό θέλουν πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να πάρουν … ανάσα.

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet 0-0

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Αγκίρε.

ΑΕΛ Novibet: Μελισσάς, Παπαγεωργίου, Ουαττάρα, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες, Στάικος, Ατανάσοφ, Πασάς, Ουάρντα, Τούπτα.