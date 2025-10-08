Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) η επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στο «τιμόνι» του Παναιτωλικού, με την αγρινιώτικη ΠΑΕ να ανακοινώνει την πρόσληψη του 52χρονου τεχνικού, ο οποίος πήγε στο προπονητικό κέντρο «Emileon» και πραγματοποίησε την πρώτη προπόνησή του με την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Γιάννης Αναστασίου αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Επανέρχεται στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας.

Γεννήθηκε στην Άρτα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006).

Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014).

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!».