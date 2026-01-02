Ο Γιάννη Σατσιάς αποτελεί το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα του Παναιτωλικού στη χειμερινή περίοδο.

Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (2/1) την προσθήκη του 23χρονου διεθνή Κύπριου χαφ, ο οποίος αντικαθιστά τον Σωτήρη Κοντούρη που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό.

Προηγήθηκαν της απόκτησης του Γιάννη Σατσιά, αυτές των Αντριάνο Μπρέγκου και Γκούσταβ Γράναθ.

Η ανακοίνωση:

«Ο Γιάννης Σατσιάς ανήκει από σήμερα στον Παναιτωλικό υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28.12.2002 και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ, στην επαγγελματική ομάδα του οποίου εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2020. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής ομάδας και έχει ήδη 10 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 18.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».