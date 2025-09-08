Σε ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης της μεσοεπιθετικής γραμμής του προχώρησε ο Παναιτωλικός ανακοινώνοντας τη Δευτέρα (8/9) την απόκτηση του Μπένι Ενκολόλο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος απ’ τη ρουμανική Κλουζ.

Ο 28χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, που κατάγεται απ’ το Κονγκό, κατέγραψε 6 γκολ και 7 ασίστ σε 38 αγώνες με την Κλουζ την περσινή σεζόν, ενώ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Αγρινίου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στην εκκίνηση της σεζόν αγωνίστηκε σε 13 αγώνες με την ρουμανική ομάδα και είναι σε πολύ καλό επίπεδο από πλευράς αγωνιστικής ετοιμότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Η ομάδα μας απέκτησε από την CFR Cluj της Ρουμανίας τον Μπένι Ενκολόλο (Beni Nkololo), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Παναιτωλικό.

Έχει καταγωγή από το Κονγκό και γεννήθηκε στη Γαλλία τις 06.11.1996. Αγωνίστηκε σε Brest B, Avranches, Tours FC, SC Lyon, Concarneau, Central Coast, Al-Orobah και τον τελευταίο χρόνο στην CFR Cluj (56 συμμετοχές, 6 γκολ, 9 ασίστ) από την οποία τον αποκτάει η ομάδα μας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 11.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».