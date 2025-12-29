Από τη Νορβηγία και τη Χαμ Καμ ο Γκούσταβ Γκράναθ μετακομίζει στην Ελλάδα και τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 28χρονο Σουηδό στόπερ, αφού πρώτα έμεινε ελεύθερος από τη νορβηγική ομάδα.

Ο Γκούσταβ Γκράναθ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σκόβντε της πατρίδας του, εν συνεχεία αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στημ Ντέγκερφορς (2019-2024), για να μετακομίσει στη Δανία και τη Βέιλε, με την οποία όμως δεν αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι λόγω τραυματισμών.

Την περασμένη σεζόν (2024-25) φόρεσε τη φανέλα της σουηδικής Βεστερός.