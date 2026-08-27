Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Γιουσούφ Μπάντζι. Η Άαρχους της Δανίας παραχώρησε υπό μορφή δανεισμού για μία σεζόν στην ομάδα του Αγρινίου τον Σενεγαλέζο επιθετικό.

Η ανακοίνωση:

«Ο Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) παραχωρήθηκε εκ νέου από την Aarhus στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο γεννημένος στις 20.12.2001 Σενεγαλέζος επιθετικός (που έχει αγωνιστεί επίσης σε Casa Sports, Club Brugge, Stade Brestois, Royal Charleroi), αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό από τον περασμένο Ιανουάριο και θα συνεχίζει την τρέχουσα σεζόν.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».