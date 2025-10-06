Το «διαζύγιο» του Παναιτωλικού με τον Γιάννη Πετράκη, μία μέρα μετά την συντριβή που υπέστη η αγρινιώτικη ομάδα απ’ τον Λεβαδειακό (6-0) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, φέρνει προ των πυλών των «κυανοκίτρινων» τον Γιάννη Αναστασίου.

Ο 52χρονος τεχνικός είχε περάσει απ’ τον πάγκο του Παναιτωλικού την περίοδο 2021-2023, μετρώντας συνολικά 72 αγώνες κι αυτή την ώρα είναι η πρώτη επιλογή της διοίκησης της αγρινιώτικης ΠΑΕ για τη θέση του προπονητή, καθότι γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις στον σύλλογο, και δεν θα χρειαστεί το παραμικρό διάστημα προσαρμογής.