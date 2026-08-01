Με νίκη ολοκλήρωσε το φιλικό του στην Καισαριανή ο Παναιτωλικός, επικρατώντας 1-0 του Πανιωνίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Νικολάου στο 59ο λεπτό με μακρινό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Πανιώνιος είχε ακυρωθέν γκολ με τον Πεττά στο πρώτο μέρος, ενώ δημιούργησε και άλλες ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να ισοφαρίσει.

Πανιώνιος: Σκαφίδας (46′ Κράνινξ), Χριστόπουλος (46′ Βενάρδος), Ζούλιας (63′ Νίτσος), Ασλανίδης (63′ Μπούρης), Γκαντέλιο (63′ Τσαντήλας), Στούπης (46′ Μπαΐνοβιτς), Πεττάς (63′ Χατζηστραβός), Ντίας (63′ Φελίσιο), Αλεξανδράκης (46′ Μόρσεϊ), Φοκάμ (46′ Μπαϊραμίδης, 76′ Γιάκοβλεφ), Μανάλης (63′ Γεωργογιάννης).

Παναιτωλικός: Ξενόπουλος, Σατσιάς (60’ Μαυρίας), Κόγιτς (60’ Γκράναθ), Στάγιτς (60’ Όλσον), Μανρίκε (60’ Αποστολόπουλος), Νικολάου (60’ Γερνάς), Μπάσι (60’ Ράδος), Εράκοβιτς (46’ Προδρομίτης), Λομπάτο (46’ Αλμπάνης), Γκοτζάι (46’ Μπρέγκου), Άλεξιτς (60’ Εστεμπάν).