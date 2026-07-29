Με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο ο Παναιτωλικός νίκησε με 3-1 τον Πύργο σε φιλικό που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προηγήθηκε μόλις στο 4’ με τον Μαυρία, έπειτα από ωραία ενέργεια του Οπόκου, ενώ στο 14’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Ο νεαρός Αλμπάνης με ωραία ενέργεια στο 18’ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Αγρινιώτες, ενώ στο 39’ ο Μπρέγκου διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Στο 58’ ο Παναιτωλικός είχε δοκάρι με τον Γκράναθ, ενώ το ντεμπούτο του με την ομάδα του Αγρινίου πραγματοποίησε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Νόβιτσα Εράκοβιτς.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο (70’ Παπαζώης), Γκράναθ (60’ Κόγιτς), Όλσον (60’ Στάγιτς), Μαυρίας (60’ Γερνάς), Αποστολόπουλος (60’ Μανρίκε), Νικολάου (46’ Προδρομίτης), Μπρέγκου (60’ Ράδος), Μπάσι (46’ Σατσιάς), Οπόκου (60’ Εράκοβιτς), Λομπάτο (60’ Γκοτζάι), Αλμπάνης (46’ Άλεξιτς).