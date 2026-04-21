Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη την Τετάρτη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play-outs της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στοχεύει στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, αφήνοντας πίσω την εντός έδρας ήττα από τον Πανσερραϊκό. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ισπανός αμυντικός Μανρίκε, αποτελώντας το νέο πρόσωπο για τον «Τίτορμο», ενώ εκτός επιλογών έμεινε ο Χρήστος Μπελεβώνης.

