Μία αλλαγή έχει η αποστολή που επέλεξε ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ (8/4, 16:00, Cosmote Sport 1) στην «AEL FC Arena» για τη 2η αγωνιστική των play out της Super League.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της αγρινιώτικης ομάδας επέλεξε τον Παρδαλό στη θέση του Μάνθου, ενώ την αποστολή συγκροτούν οι:

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης και Ζίβκοβιτς.