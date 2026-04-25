Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο, εκτός έδρας, αγώνα με την Κηφισιά (26/4, 16:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out της Super League.

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ουνάι Γκαρσία, με την αποστολή να μην διαφοροποιείται συγκριτικά με το ματς απέναντι στον Αστέρα.

Στην αποστολή της ομάδας του Αγρινίου συμμετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.