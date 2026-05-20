Αποστολή εξετελέσθη για τον Παναιτωλικό, που μετά το 1-1 στην έδρα του Πανσερραϊκού εξασφάλισε την παραμονή στη Super League. Έτσι, ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο (21/5, 19:00, Cosmote Sport 1) έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες.

Ο Γιάννης Αναστασίου συγκρότησε αποστολή από 23 παίκτες, την οποία αποτελούν οι:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.