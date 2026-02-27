Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (28/2, 19:30, Novasports 2), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Χάρης Μαυρίας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπήκε στην αποστολή, ενώ επιστρέφουν οι Κριστιάν Μανρίκε και Ανδρέας Μπουχαλάκης που εξέτισαν την ποινή τους κόντρα στον Ολυμπιακό.

Από την άλλη, στην προπόνηση της Παρασκευής (27/02) ενόχληση στο δικέφαλο ένιωσε ο Λάμπρος Σμυρλής και δεν μπορεί να υπολογίζεται, όπως και ο Γιάννης Σατσιάς που συνέχισε τη θεραπεία του.

Στην αποστολή ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου Γιάννης Αναστασίου συμπεριέλαβε τους εξής ποδοσφαιριστές: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Ζίβκοβιτς, Ζίβκοβιτς.