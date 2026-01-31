Ο Παναιτωλικός περνάει ένα δύσκολο «φεγγάρι» στη Super League, γνωρίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) άλλη μία εντός έδρας ήττα. Αυτή τη φορά έχασε με 1-0 από τον Άρη και προσπαθεί να ενισχυθεί μεταγραφικά για να «γυρίσει» το… χαρτί στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αγρινιώτες είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν την απόκτηση του 30χρονου Βέλγου δεξιού εξτρέμ Ισαάκ Μπενζά, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την τελευταία κίνηση του Παναιτωλικού.

Ο Μπενζά ανήκει στη Σαρλερουά με την οποία έχει μόλις 6 συμμετοχές και γι’ αυτό αναζήτησε κι ο ίδιος να βρει μία ομάδα που θα του έδινε περισσότερο χρόνο και χώρο.

Συνολικά στην ποδοσφαιρική του πορεία μετράει 336 συμμετοχές, 36 γκολ και 28 ασίστ.