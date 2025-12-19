Με τις γνωστές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναιτωλικός στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο (20/12, 18:00, Cosmote Sport 2), για την 15η αγωνιστική της Super League.

Απόντες θα είναι οι τραυματίες Ενκολόλο, Μαυρίας, Κοντούρης, όπως και οι μακροχρόνια απόντες Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Στάγιτς, Λουίς και Γαλιάτσος.

Στην αποστολή έχουν συμπεριληφθεί οι νεαροί Χότζα, Κακιώνης, ενώ παρών θα είναι και ο Μπουχαλάκης.

Στην αποστολή του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο συμμετέχουν οι: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρσία, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.