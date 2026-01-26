Έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφική κίνηση είναι ο Παναιτωλικός, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Φάρλεϊ Ρόσα προκειμένου να επιστρέψει στο Αγρίνιο.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο 32χρονος εξτρέμ, ο οποίος αποχώρησε απ’ την Κίνα και την Γκουανγκντόνγκ και προανήγγειλε την επάνοδό του στον Παναιτωλικό μέσω ανάρτησης στα social media.

«Επιστρέφω για να βοηθήσω την ομάδα που αποκαλώ σπίτι. Ευχαριστώ τον Θεό που έχω ξανά αυτή την ευκαιρία. Vamos Παναιτωλικέ. Θα το κάνουμε ξανά» έγραψε ο Ρόσα, ο οποίος στις δύο προηγούμενες θητείες του στον Παναιτωλικό μέτρησε 74 συμμετοχές, 14 γκολ και 15 ασίστ.