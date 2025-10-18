Ο Παναιτωλικός, με τον Γιάννη Αναστασίου για πρώτη φορά στον πάγκο του, φιλοξενεί αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) τον ΟΦΗ, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Οι Αγρινιώτες βρίσκονται βυθισμένοι στην προτελευταία θέση, με συγκομιδή μόλις δύο βαθμών, και, όπως είναι φυσικό, θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Κρητικούς, που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Παναιτωλικός-ΟΦΗ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Ανδρούτσος (ΟΦΗ), Νέιρα (ΟΦΗ), Εστέμπαν (Παναιτωλικός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρες, Μάτσαν, Ενκοκολό, Μίχαλακ, Αγκίρε

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα, Σους, Αποστολάκης, Σαλσέδο

Διαιτητής: Κατοίκος Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος 4ος: Κουκούλας VAR: Τζήλος, Τσιοφλίκη