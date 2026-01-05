Πανέτοιμος είναι ο Παναιτωλικός για τον αυριανό αγώνα (6/1, 15:00) με τον Άρη, που θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αναστασίου συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Μπρέγκου, Γκράναθ και Σατσιά ενώ αντίθετα εκτός έμεινε ο Κουτσερένκο, που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες από την ομάδα του Αγρινίου.

Ο 52χρονος τεχνικός απέναντι στους Θεσσαλονικείς θα έχει στη διάθεσή του, τους Αποστολόπουλο, Ενκολόλο και Μαυρία, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους, ενώ αντίθετα εκτός, έμειναν οι τραυματίες Αγκίρε, Στάγιτς, Λουίς, Γαλιάτσος και οι Μπουχαλάκης, Αγαπάκης (για προληπτικούς λόγους).

Στην αποστολή των «καναρινιών» συμμετέχουν οι: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία, Γκράναθ, Χότζα, Κόγιτς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παπαζώης, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.