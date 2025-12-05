Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Παναιτωλικού επιβεβαιώθηκαν, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Λουίς μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στο 58ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή, «έδειξαν» πως υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.

Ο Πορτογάλος μέσος, που είχε 11 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο τρίτος παίκτης της αγρινιώτικης ομάδας που υπέστη ρήξη χιαστού την εφετινή σεζόν μετά τους Δαυίδ Γαλιατσάτο και Χρήστο Εσκετζή.