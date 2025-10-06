Η αγωνιστική εικόνα διάλυσης που παρουσίασε ο Παναιτωλικός στη Λιβαδειά καθώς ηττήθηκε με 6-0, από τον Λεβαδειακό αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και θα οδηγήσει τον προπονητή του Γιάννη Πετράκη στην πόρτα της εξόδου.

Οι Αγρινιώτες, παρουσίασαν κακή εικόνα για ακόμη μια φορά φέτος και γνώρισαν την 4η και πιο βαριά ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και της ιστορίας τους. Ο Παναιτωλικός φέτος δεν έχει πάρει ούτε βαθμό σε 3 εντός έδρας ματς, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από Ατρόμητο, Βόλο και Παναθηναϊκό, ενώ το «διπλό» επί του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» και η ισοπαλία στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, δεν είχαν ανάλογη βαθμοφόρο συνέχεια. Ως τώρα μετά από έξι αγωνιστικές ο Παναιτωλικός βρίσκεται στον βαθμολογικό βυθό, μετρώντας 4 ήττες, αλλά το κυριότερο με πολύ κακό ποδόσφαιρο και χωρίς σημάδια βελτίωσης. Το… ηλεκτροσόκ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα η αλλαγή προπονητή και το έτσι κι αλλιώς βαρύ κλίμα για τον Πετράκη τον οδηγεί στην πόρτα της εξόδου.

Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε ο επόμενος προπονητής να έχει κάποιες παραπάνω μέρες να δουλέψει ώστε να αλλάξει η εικόνα για το επόμενο εντός έδρας ματς με τον ΟΦΗ (18/10) και τα δύο πιο δύσκολα που ακολουθούν εκτός έδρας με Κηφισιά και ΑΕΚ.