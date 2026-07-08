Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού, Αμίν Μπασί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ τους Αγρινίου:

«Ο Αμίν Μπάσι (Amine Bassi) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Είναι Μαροκινής καταγωγής και γεννήθηκε στις 27.11.1997 στη Γαλλία. Στη Nancy, αφού διακρίθηκε με την ομάδα Β, έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Metz. Παραχωρήθηκε με δανεισμό στη Barnsley και από τον Ιανουάριο του 2023 αγωνίστηκε στο MLS με τη Houston Dynamo. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»