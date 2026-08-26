Ο Παναιτωλικός έβγαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με την Καλαμάτα, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 21:30, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Αγρινίου δίνει τον δεύτερο διαδοχικό αγώνα της στην έδρα της και θέλει τη στήριξη των φιλάθλων της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τον δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο γήπεδό της δίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου (ώρα έναρξης 9.30 μ.μ.) η ομάδα μας που υποδέχεται την Καλαμάτα για τη Stoiximan Super League. Χρειάζεται όλους τους φίλους της στο γήπεδο να την ενισχύσουν να συνεχίσει νικηφόρα την φετινή της πορεία.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός εδώ.

Οι τιμές τους είναι:

Μεγάλη κερκίδα (Θύρες 1 και 2) 20 ευρώ

Μικρή κερκίδα (Θύρα 4) 15 ευρώ, (Θύρα 5) 12 ευρώ

ΠΑΙΔΙΚΑ: Μεγάλη κερκίδα 10 ευρώ, Μικρή κερκίδα 8 ευρώ

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2021 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται σε αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη (από 7.30 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα είναι ανοικτά τα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο από τις 5.00 μ.μ. έως και την έναρξη του αγώνα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΑΕ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να προβούν σε μεταβίβαση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο οδηγιών (PDF) ΕΔΩ.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγκαίρως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ένα τέταρτο πριν την έναρξη κάθε αγώνα».