Έπειτα από μία πορεία πάρα πολλών ετών απ’ τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, μέχρι την πρώτη ομάδα (στην οποία έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών), ο Γιώργος Λιάβας αποχωρεί απ’ τον Παναιτωλικό κι ετοιμάζεται για το πρώτο βήμα της καριέρας του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ρίο Άβε.

Η πορτογαλική ομάδα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τους Αγρινιώτες για ένα ποσό που θα φτάσει περίπου τις 500.000 ευρώ κι ο 24χρονος πολυσύνθετος μεσοαμυντικός ετοιμάζει ήδη… βαλίτσες για την Πορτογαλία.