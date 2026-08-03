Ο Παναιτωλικός έκανε γνωστές τις νέες του εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Τη σκυτάλη παίρνει η παρουσίαση του επιβλητικού αγάλματος του Τίτορμου.

Λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων, η ομάδα του Αγρινίου κατά τη διάρκεια της ανοικτής της προπόνησης στο «σπίτι» της παρουσίασε ως έκπληξη στους φιλάθλους τις φανέλες που θα φορέσει τη νέα σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στο γήπεδο χωρισμένοι σε δύο γκρουπ φορώντας τις δύο νέες εμφανίσεις.

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