Ο Παναιτωλικός ζει στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Το εντυπωσιακό ξεκίνημα με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές έχει φέρει τα «καναρίνια» στην κορυφή και το Αγρίνιο… παραμιλά!

Στη Λιβαδειά, η χαρά δεν περιορίστηκε στο τελευταίο σφύριγμα. Οι ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους που ταξίδεψαν για να τους στηρίξουν, σε ένα σκηνικό που αποτύπωσε το κλίμα ενθουσιασμού και συσπείρωσης γύρω από την ομάδα.

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