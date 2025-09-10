Τον Βολιβιανό μεσοεπιθετικό Τζέισον Τσούρα από τη Στρόνγκεστ απόκτησε ο Παναιτωλικός, λίγες ημέρες πριν κλείσει η θερινή μεταγραφική αγορά.

Πρόκειται για έναν 23χρονο ποδοσφαιριστή, διεθνή με την Εθνική ομάδα Ανδρών της χώρας του, ο οποίος υπέγραψε στο σύλλογο του Αγρινίου για τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση:

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από την ομάδα The Strongest της Βολιβίας του ποδοσφαιριστή Τζέισον Τσούρα (Jeyson Chura), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό.

Γεννήθηκε στις 02.03.2002 και από την Tahuichi στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, εντάχθηκε στην Strongest U20. Την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στην επαγγελματική ομάδα καταγράφοντας 146 συμμετοχές, ενώ φόρεσε 10 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Βολιβίας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 20. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»