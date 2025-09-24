Ο Λούκας Τσάβες συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του και στα δύο φετινά ματς της ομάδας του στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Αγρινίου στα 20 από τα 49 παιχνίδια που έχει υπερασπιστεί την εστία των Αγρινιωτών σε αγώνες πρωταθλήματος δεν έχει δεχθεί γκολ και αυτό μεταφράζεται σε «καθαρές εστίες» στο 46% των αγώνων του.

Οι δύο αυτές αναμετρήσεις, πάντως, χάλασαν την απόλυτη ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας αγώνες (9-9) και πλέον έχει 11 καθαρές εστίες μακριά από το Αγρίνιο και εννέα όταν ο Παναιτωλικός είναι γηπεδούχος.

Υπάρχουν δύο ακόμη αναμετρήσεις που μπήκε ως αλλαγή, στις οποίες δεν δέχθηκε τέρμα στο διάστημα της παρουσίας του, αλλά ήταν στο παιχνίδι Αστέρας – Παναιτωλικός 2-2 (19/2/24) που αγωνίστηκε 15 λεπτά και στο παιχνίδι Λαμία – Παναιτωλικός 1-3 (18/5/25) που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.