Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Μιχάλης Μπακάκης.

Ο πρώην ακραίος οπισθοφύλακας έκρινε ότι ήρθε η ώρα να «κρεμάσει τα παπούτσια του», τονίζοντας πως ανοίγει για εκείνον ένας νέος κύκλος.

Ο Μπακάκης γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στον Παναιτωλικό και αφότου αγωνίστηκε για ένα χρόνο στα Χανιά το 2014 μεταπήδησε στην ΑΕΚ, στην οποία παρέμεινε οκτώ χρόνια, κατακτώντας με τους «κιτρινόμαυρους» ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο.

Το 2022 επέστρεψε στον Παναιτωλικό, στον οποίο αγωνίστηκε έως το καλοκαίρι, παραμένοντας έκτοτε χωρίς ομάδα.

Ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία κατέγραψε 20 συμμετοχές.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπακάκη:

Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.

Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν – γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.

Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.

Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.

Εις το επανιδείν. ⚽️

Μιχάλης Μπακάκης