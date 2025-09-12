Μία ανάσα από την ολοκλήρωση μίας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.

Ο έμπειρος πρώην μέσος του Ολυμπιακού αναμένεται την Παρασκευή (12/9) στο Αγρίνιο, προκειμένου να σφραγίσει την προφορική συμφωνία που έχει συνάψει με τους διοικούντες την ΠΑΕ.

Ο Μπουχαλάκης αναμένεται να προσφέρει με την μεγάλη εμπειρία του σημαντικές λύσεις στη μεσαία γραμμή του Παναιτωλικού και να αναλάβει ηγετικό ρόλο από τον Γιάννη Πετράκη.

Ο 32χρονος Κρητικός παίκτης έμεινε ελεύθερος από τη Χέρτα Βερολίνου, με την οποία σε μία διετία μέτρησε 37 συμμετοχές, σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Ο ύψους 1.86μ. αριστεροπόδαρος μέσος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τον Παναιτωλικό να είν αι τελικά εκείνη που τον έπεισε να επαναπατριστεί.

Έχει φορέσει 47 φορές τη φανέλα της Εθνικής κι έχει σκοράρει μια φορά. Επί σειρά ετών ανήκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα. Σε 226 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 14 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ.