Τον δανεισμό του 21χρονου Κύπριου μέσου Γιώργου Οκκά από τη Ρίο Άβε για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Πρόκειται για τον γιο του Γιάννη Οκκά, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη χώρα μας, με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Οκκά, με τη μορφή δανεισμού για ένα έτος. Ο Γιώργος, γεννημένος στις 24 Οκτωβρίου 2003, είναι διεθνής με την Κύπρο στο επίπεδο U21 και έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας.

Από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, στη νεανική ομάδα της Ανόρθωσης και στη συνέχεια στην U21 της Fulham, μετρώντας 33 συμμέτοχές 3 γκολ και 1 ασίστ, έρχεται στον Πανιώνιο από τη Ρίο Άβε, με πολύτιμη εμπειρία από υψηλό επίπεδο, για να δώσει στην ομάδα μας φρέσκο αίμα και ενέργεια.

Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!»